Antrenorul celor de la Dunaksja Streda nu a uitat-o pe FCSB: „Era un adversar de care puteam trece!”

FCSB s-a calificat în acest sezon în grupele Conference League după preliminarii. În turul al treilea, bucureștenii au trecut de Dunajska Streda, din Slovacia.

Se pare că antrenorul slovacilor nu i-a uitat pe cei de la FCSB. Iată ce a spus Adrian Gula.

„Era un adversar de care puteam trece!”

„Nu am ajuns prea departe în Conference League și nu am avut automatismele necesare pentru a inta în faza grupelor, dar FCSB era un adversar de care puteam trece, un adversar la îndemână cu care am avut șansele noastre”, a spus Adrian Gula, citat de Spotmedia.