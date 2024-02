Antrenorul Craiovei distruge arbitrajul după partida cu Voluntari: ”Să se ducă la liga a treia sau a patra!”

Echipa Universitatea Craiova a învins greu FC Voluntari, cu 2-1, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 27-a a Superligii.

Formația gazdă a început foarte bine meciul şi a dominat autoritar primele zece minute, având o bară prin Alexandru Creţu (3) şi un gol marcat de Ştefan Baiaram (7), cu capul, din centrarea lui Lyes Houri.

FC Voluntari a ieşit la joc şi a pus destul de multe probleme echipei antrenate de Ivailo Petev, fără a avea ocazii de poartă, însă.

În repriza secundă, o gafă comisă de Nicuşor Bancu a dus la acordarea unui penalty pentru oaspeţi, pentru faultul portarului Laurenţiu Popescu la Andrei Dumiter, iar Robert Popescu (54) a restabilit egalitatea.

Oaspeţii au mai avut ocazii bune de gol prin Dumiter (61, 78), dar prima oară Vladimir Screciu a respins acrobatic, iar apoi Laurenţiu Popescu a apărat.

La poarta cealaltă, Alexandru Mitriţă a fost blocat de portarul Jesus Fernandez (76). Golul victoriei a fost marcat de hondurianul Denil Maldonado (84), din centrarea lui Mitriţă.

Maldonado, la primul său gol pentru echipa din Bănie, fusese trimis pe gazon două minute mai devreme.

Universitatea a trecut prin mari emoţii pe final (90+7), după ce arbitrul Adrian Cojocaru a acordat penalty în favoarea oaspeţilor la un duel între portarul Laurenţiu Popescu şi Nicolae Carnat. După consultarea sistemului VAR, centralul a revenit asupra deciziei.

La Universitatea a debutat atacantul spaniol Jalen Blesa. Universitatea e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri. Universitatea venea după patru meciuri fără victorie pe teren propriu (două egaluri, două eşecuri).

De partea cealaltă, FC Voluntari a ajuns la opt etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi cinci eşecuri.

După meci, antrenorul Craiovei, Ivaylo Petev, a avut o reacție dură la adresa arbitrajului.

”Vreau să felicit jucătorii, suporterii și cred că meritam mai mult să câștigăm decât adversarii noștri. Am avut o primă repriză foarte solidă, în cea de-a doua nu am intrat foarte concentrați.

Penalty-ul ne-a făcut să ne prăbușim psihic și am avut noroc cu faza fixă să obținem toate cele trei puncte. Am creat câteva situații foarte bune și chiar cred că am meritat cele trei puncte.

O spun din nou, am avut multe faze de gol. La noi e problema de psihic. Eu știu că putem mai mult și o vom arăta în meciurile viitoare. Am pierdut ușor multe puncte, o să vorbesc despre arbitrii. Cred că ne-au luat 8 sau 10 puncte până acum și asta e un fapt.

Nu știu din ce motiv se comportă așa cu echipa noastră. Așa e la fiecare meci. Am spus-o și acum două luni, România are arbitri foarte buni, dar cine nu este pregătit de acest nivel să se ducă la liga a treia sau a patra”, a spus Ivaylo Petev.