Antrenorul din Liga 1 pe care Gică Hagi îl laudă: ”Nu pot decât să-l felicit!”

Farul Constanța se va duela, duminică, cu Oțelul Galați, în etapa a 12-a din sezonul regulat al Superligii.

Gică Hagi l-a lăudat pe Dorinel Munteanu cu această ocazie. ”Regele” a spus că Munteanu a muncit extraordinar de mult la Oțelul Galați.

De asemenea, Hagi a precizat că jucătorii săi trebuie să fie într-o formă bună pentru a ieși victorioși.

”Dorinel a făcut o muncă extraordinară acolo, luând echipa de unde a luat-o, a dus-o, unde a dus-o. Să facă o echipă care se luptă de la egal la egal cu toți. A făcut o echipă care arată foarte bine.

Suntem conștienți că e o deplasare foarte grea. Trebuie să fim în formă maximă și să facem un meci complet, să venim la Constanța cu o victorie sau măcar să revenim cu un punct.

Am analizat, am văzut, nu am decât să-l felicit pe Dorinel pentru munca pe care a făcut-o și sper să fim noi mai buni decât ei”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului.