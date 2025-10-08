Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”

Alex Pop a vorbit despre cantonamentele feroce ale lui Dorinel Munteanu pe care le-a trăit la Oțelul Galați. Jucătorul lui Dinamo susține că perioada respectivă a fost dificilă, însă toată suferința fizică a meritat.

Alex Pop, dezvăluiri din cantonamentele feroce ale lui Dorinel Munteanu

Alex Pop a vorbit cu zâmbetul pe buze despre cantonamentele lui Dorinel Munteanu de la Vatra Dornei. Jucătorul lui Dinamo susține că perioada a fost una foarte grea din punct de vedere fizic și că în fiecare zi erau câte 3 antrenamente.

Deși era greu, Pop susține că toată lumea ducea până la capăt fiecare antrenament. Cel mai important lucru mărturisit de fostul jucător de la Oțelul Galați este că zilele petrecute la Vatra Dornei dădeau roade în campionat.

„A fost groaznic în cantonamente. După ele eram bine fizic și tot. Se vedea acest lucru și toată lumea vorbea de Oțelul cum alerga și cum făcea pressing din primul până în ultimul minut.

Din punct de vedere fizic eram top în perioada respectivă, în campionat. În cantonament era groaznic. Stăteam câte 7-8 zile în la Vatra Dornei, aveam și 3 antrenamente pe zi uneori”, a declarat Alex Pop.