Antrenorul echipei Boca Juniors, Miguel Angel Russo, a decedat. El avea 69 de ani

Ultimul meci al echipei Boca Juniors la care a asistat Russo a avut loc pe 21 septembrie. De atunci, asistentul său, Claudio Ubeda, l-a înlocuit.

Clubul nu a furnizat detalii despre starea sa de sănătate. Potrivit mass-media argentiniene, acesta ar fi contractat o infecţie urinară după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2017.

Om al cuvintelor puţine, Russo a fost antrenor mai mult de jumătate din viaţa sa şi a fost considerat la un moment dat potenţial selecţioner al echipei naţionale argentiniene, după ce s-a remarcat la Boca Juniors, Rosario Central şi Estudiantes de la Plata. Şi-a petrecut întreaga carieră de jucător la Estudiantes, între 1975 şi 1988, remarcându-se ca unul dintre cei mai memorabili mijlocaşi din fotbalul argentinian.

Deşi nu are un palmares impresionant, cariera sa a fost marcată de succese simbolice. La cererea lui Maradona, a fost chemat să antreneze Boca Juniors, pe care a condus-o la victoria în Copa Libertadores în 2007, cel mai mare succes al său ca antrenor.

În Columbia, el este un idol pentru că a ajutat clubul Millonarios să câştige campionatul în 2017, la o zi după ce a suferit o sesiune de chimioterapie pentru cancerul său. În iunie, Miguel Angel Russo a acceptat să antreneze Boca Juniors pentru a treia oară, la patru ani după ce fusese demis de club. Russo a fost pe banca tehnică la Cupa Mondială a Cluburilor, unde echipa a terminat pe locul trei în grupa C, după Bayern München şi Benfica.