Antrenorul este OUT din Liga 2: ”Împreună nu mai mergem!”

Ceahlăul va rămâne fără antrenor.

Duminică, Ceahlăul a fost învinsă cu 0-8 de către Concordia.

Pentru moment, nu se știe exact cum va avea loc despărțirea de antrenorul Marco Veronese.

”I-am prezentat situaţia, a rămas să se consulte şi el cu impresarul lui şi mâine să dea un răspuns dacă acceptă o despărţire amiabilă.

Cert este că împreună nu mai mergem, sub nicio formă. Prima dată trebuie să încheiem cu el colaborarea şi după aceea analizăm şi căutăm antrenor.

În mod normal, el ar trebui să înţeleagă că o despărţire amiabilă ar face bine tuturor. Şi sunt convins că o să ajungem la un acord. Eu, cel puţin, am avut o relaţie foarte bună cu Marco şi cred că mă pot înţelege cu el”, a declarat Angelo Alistar, preşedintele Ceahlăului, conform liga2.prosport.