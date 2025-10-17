Antrenorul Farului, discurs manifest după punctul smuls cu FC Argeș: ”Suntem departe de ceea ce ne-am propus!”

FC Argeș a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat vineri seara în deplasare cu Farul Constanța, în deschiderea etapei a 13-a a SuperLigii. Rezultatul menține diferența de șapte puncte dintre cele două formații: piteștenii ocupă locul 5, cu 23 de puncte, în timp ce constănțenii se află pe poziția a 9-a, cu 16 puncte.

La finalul meciului, Cristian Sava a oferit mai multe declarații.

Antrenorul principal al echipei de la malul mării recunoaște că echipa nu și-a îndeplinit obiectivul până acum.

„Ca de fiecare dată, am spus-o, trebuie să jucăm pe parcursul întregului meci. Prima repriză a fost a lor, iar a doua a noastră. Eu cred că și adversarul ne-a creat probleme în prima repriză. Au făcut pressing și au provocat dueluri.

Nu am reușit să găsim spații. Mai sunt două etape din tur, mai sunt 15 etape din retur, eu cred că mai este timp pentru rezolvarea problemelor. În jur de 42 de puncte în primele 15 etape… Scuze! În total, da, 22-23 de puncte voiam. Suntem departe de ceea ce ne-am propus. Ne obligă să facem un joc bun în următoarele meciuri”, a declarat Cristian Sava, la finalul partidei.