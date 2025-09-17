Antrenorul favorit să o preia pe Petrolul după demiterea lui Liviu Ciobotariu

Petrolul Ploieşti a ales noul antrenor după despărţirea de Liviu Ciobotariu, care a plecat în urma înfrângerii severe cu Dinamo, scor 0-3 pe Ilie Oană.

Florin Pîrvu este varianta preferată a conducerii ploieştene pentru banca tehnică, urmând să revină pe Ilie Oană după ce va rezilia contractul cu FC Voluntari, club la care este sub contract în prezent, conform gsp.ro.

Florin Pîrvu, în vârstă de 50 de ani, are deja experienţă cu Petrolul, unde a fost antrenor secund în 2014 și 2015 şi a debutat ca principal în Liga 1 pentru „lupii galbeni” în 2023, perioadă în care a stat mai bine de un an pe bancă. La FC Voluntari, Pîrvu a fost prima oară antrenor în martie 2024, a plecat în iunie acelaşi an, iar apoi a revenit recent în aprilie 2025.

Pe lângă Pîrvu, la Petrolul au fost discutate și alte opțiuni, precum Dorinel Munteanu sau Mehmet Topal, însă turcul vrea să finalizeze cursurile pentru licența PRO înainte de a prelua o echipă.

FC Voluntari ocupă momentan locul 6 în Liga 2, iar revenirea lui Florin Pîrvu la Petrolul ar putea aduce stabilitate după începutul dificil de sezon pentru echipa ploieşteană.