Antrenorul FCSB-ului a făcut anunțul, după umilința cu Metaloglobus: ”Patronul și Meme deja au început negocierile!”

Surpriză uriașă în Superligă. Metaloglobus București a reușit, sâmbătă seară, una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu 2-1, pe teren propriu.

Meciul a început cu emoții pentru gazde. În minutul 23, arbitrul Robert Avram a dictat penalty după un contact între Cisotti și Ely Fernandes, dar VAR-ul a întors decizia. După nici zece minute, situația s-a răsturnat: duelul dintre Irimia și Bîrligea a adus lovitură de la 11 metri pentru FCSB, transformată sigur de Florin Tănase în minutul 34.

Vicecampioana părea stăpână pe joc, dar totul s-a schimbat după pauză. Bîrligea a nimerit bara înainte de finalul primei reprize, iar la reluare, Ubbink a egalat spectaculos în minutul 48. Fără inspirație și fără ritm, roș-albaștrii au fost dominați de o echipă care a jucat cu sufletul. În minutul 55, Baba Alhassan a comis henț în careu, iar Huiban a transformat penalty-ul care a scris istoria serii

FCSB a avut un gol anulat lui Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault comis de Olaru, dar nu a mai contat. Echipa lui Charalambous a părut amorțită, incapabilă să reacționeze, deși a beneficiat de numeroase cornere.

Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc, a produs șocul campionatului: prima sa victorie în Liga 1, chiar împotriva campioanei.

FCSB coboară pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 lungimi de lider și la cinci de zona play-off. Metaloglobus rămâne ultima în clasament.

După meci, Elias Charalambous a oferit primele declarații despre o eventuală demisie.

”Vreau să vorbesc despre meciul de azi, nu să zic dacă mă gândeam la început la parcursul nostru. La început am jucat destul de bine, am controlat prima repriză, am înscris, am mai avut o ocazie mare la Bîrligea, dar în repriza a doua am luat două goluri și nu am mai făcut nimic ca să întoarcem rezultatul.

Ne-am pierdut organizarea și nu am mai făcut nimic, nu am mai avut ocazii. Nu e momentul să spunem cuvinte mari, dar nu avem scuze să venim aici și să jucăm în maniera asta. Îmi cer scuze fanilor, este o înfrângere grea, îmi pare foarte rău. Dacă vrem să spunem că suntem un club mare, nu putem să jucăm așa.

Chiar nu înțeleg. Jucătorii au arătat, s-au antrenat foarte bine, am încercat să jucăm, am avut ritm, dar ceva s-a întâmplat în repriza a doua. Sunt îngrijorat, da, am văzut imaginea asta și în alte meciuri. E o problemă, trebuie să găsim o soluție, pentru că meciurile trec, trebuie să găsim o soluție.

Când pierd meciuri, desigur că nu mă simt bine. Dacă cineva crede că nu suntem triști după asta… Suntem foarte îngrijorați, dar nu mai putem schimba rezultatul. Îmi asum responsabilitatea, mereu am spus-o. Nu e un moment ușor, trebuie să arătăm pe teren altceva.

(n.r.v-ați gândit să renunțați?) Cum să nu fiu dezamăgit? Când echipa pierde multe meciuri, primul lucru care se gândește toată lumea ca antrenorul să fie dat afară. Eu nu sunt o persoană care să plece în asemenea momente dificile. Lumea crede că eu sunt problema, dar eu mereu vin și-mi asum responsabilitatea. Nu m-am gândit să plec.

E normal ca lumea să fie supărata pe mine și pe jucători. Primii arătați cu degetul sunt antrenorii, e ceva normal. Am trecut prin multe momente de genul în cariera mea, dar trebuie să căutăm soluții. În iarnă, trebuie să aducem jucători și o vom face! Patronul și Meme deja au început negocierile cu câțiva jucători. Totuși, acum nu e momentul să ne gândim la asta, avem altele pe cap”, a declarat Charalambous.