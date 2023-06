Antrenorul Fiorentinei, distrus după finala Conference League: ”Nu mi-am imaginat că se poate termina aşa!”

Echipa engleză West Ham United a învins miercuri seara, la Praga, scor 2-1, formaţia italiană AC Fiorentina, în finala Conference League. West Ham a câştigat trofeul printr-un gol marcat în minutul 90.

După aproape o oră de joc, arbitrul a fost nevoit să acorde lovitura de la 11 metri, în urma consultării arbitrajului video.

Benrahma nu a stat pe gânduri, a trimis puternic pe centru și a marcat în minutul 62.

Italienii au egalat repede. Bonaventura a controlat superb mingea în careu și a trimis balonul în poartă în minutul 67.

Meciul a fost decis în minutul 90. Paqueta l-a servit perfect pe Bowen, iar englezul a trimis mingea în poartă.

La finalul meciului, antrenorul Fiorentinei, Vincenzo Italiano, a oferit mai multe declarații.

”Am pierdut două finale în care am jucat foarte bine şi este păcat. În seara asta, sincer, nu mi-am imaginat că se poate termina aşa. Am jucat bine, am avut ocazii, am egalat imediat după un penalti.. Am reacţionat, am avut o ocazie mare prin Mandragora.

Apoi a venit o minge la mijloc, nu am făcut mişcarea corectă în apărare şi s-a terminat. Băieţii au fost distruşi”, a spus antrenorul Fiorentinei.