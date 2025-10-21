Antrenorul Hansi Flick spune că îşi va schimba comportamentul „pentru nepoţi”

Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, spune că nu vrea ca nepoţii săi să vadă comportamentul care i-a adus un cartonaş roşu împotriva Gironei, sâmbătă.

Antrenorul în vârstă de 60 de ani a primit un cartonaş galben pentru că a aplaudat sarcastic al patrulea oficial când acesta a indicat patru minute de prelungiri, după ce Barcelona a ratat ocazii la egalitate.

Când rezerva Ronald Araujo a marcat golul victoriei pentru Barca, Flick s-a alăturat publicului gazdă în sărbătorile frenetice şi a primit un al doilea cartonaş galben pentru că a făcut un gest obscen.

„Nu-mi place să mă văd în această stare la televizor şi nu vreau ca nepoţii mei să-şi vadă bunicul aşa”, a spus Flick. „Aşa că probabil va trebui să-mi schimb comportamentul.”

În cadrul unei conferinţe de presă înaintea meciului dintre Barcelona şi Olympiacos din Liga Campionilor de marţi, Flick a atribuit gestul pentru care a fost penalizat sentimentelor profunde pe care le nutreşte pentru clubul pe care îl antrenează din mai 2024.

Flick era antrenorul principal al Bayern München când echipa germană a devenit prima care a marcat opt goluri împotriva Barcelonei în mai mult de 50 de ani, în 2020, şi susţine că a fost subestimat pe marginea terenului, în timp ce echipa sa a avansat cu uşurinţă în semifinalele Ligii Campionilor.

„Îmi amintesc că, atunci când eram antrenorul Bayern München, imaginile meciului împotriva Barça arătau că am avut aceeaşi reacţie la primul, al doilea şi al optulea gol”, a spus Flick. „Oamenii spuneau că nu zâmbesc niciodată!

Acum arăt mai multe emoţii, este adevărat, pentru că acest club m-a schimbat complet. Poate că ar trebui să-mi controlez impulsurile, dar iubesc Barca, Barcelona şi oamenii de aici, şi de aceea dau întotdeauna totul”, a adăugat Flick.

Cartonaşul roşu primit de Flick vine cu o suspendare care îl va obliga să stea în tribune la Bernabeu, când echipa sa va juca împotriva Real Madrid în El Clasico duminică (15:15 BST) – deşi Barcelona a făcut apel împotriva deciziei.

Preşedintele Barça, Joan Laporta, a afirmat că în spatele arbitrajului lui Jesus Gil Manzano împotriva Gironei s-ar afla o „mână albă” – referindu-se la sprijinul acordat Real Madrid – deşi Flick însuşi a refuzat să se lase atras în speculaţii privind arbitrajul.

„Nu am nimic împotriva arbitrului”, a spus el. „Nu m-am plâns de el, dar el a văzut lucrurile astfel şi trebuie să accept asta”, a adăugat tehnicianul german.