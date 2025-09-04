Antrenorul Laszlo Balint a fost operat

Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, joi, că tehnicianul Laszlo Balint a fost operat la un genunchi.

El va reveni zilele următoare la antrenamente

„Antrenorul principal al roş-alb-albaştrilor Laszlo Balint a fost supus astăzi unei intervenţii chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept şi va reveni zilele următoare la şedinţele de pregătire ale SC Oţelul Galaţi. Îi urăm să se recupereze cât mai curând”, a precizat Oţelul.