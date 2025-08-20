Antrenorul lui Aberdeen a avertizat FCSB-ul înaintea ”dublei” din Europa League: ”Aceasta este ținta noastră și ne concentrăm pe acest obiectiv”

FCSB dispută, joi, meciul tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de la ora 21:45.

Antrenorul lui Aberdeen, suedezul Jimmy Thelin, a dezvăluit care este obiectivul scoțienilor în duelul cu ”roș-albaștrii”.

De asemenea, tehnicianul a vorbit despre lotul echipei sale.

”Ei au ceva experienţă în competiţie. Au unii jucători cu bune calităţi şi un antrenor bun. Este ca un meci de cupă, trebuie să fii concentrat. Ştim că singurul mod de a trece mai departe este să câştigăm acest meci şi acesta este obiectivul nostru”, a spus Jimmy Thelin, potrivit Agerpres.

‘‘Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League, în caz de eliminare.

Nu am mai jucat meciuri de play-off până acum. Dar ceea ce am auzit despre atmosfera de pe stadionul Pittodrie, despre faptul că au rămas puţine bilete nevândute şi despre meciurile din serile de cupe europene, toate aceste lucruri fac din această partidă una cu adevărat interesantă. Acum doar aşteptăm lovitura de start, am făcut toate pregătirile şi aşteptăm meciul de mâine.

”Cred că întotdeauna trebuie să te concentrezi asupra evoluţiei echipei tale şi asupra propriului tău plan, dar de asemenea trebuie să fim conştienţi de punctele lor forte şi de cele slabe. (…) Ei (n.r. – FCSB) au unii jucători buni, dar au și slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul’‘, a explicat antrenorul echipei scoţiene.

”Mats Knoester s-a antrenat ieri şi azi. Este bine faptul că întreaga echipă este pregătită pentru aceste două meciuri din play-off. Kenan Bilalovic poate juca, dar Marko Lazetic are nevoie de câteva săptămâni să fie pe deplin apt de joc, deci nu vrem să facem ceva greşit acolo, pentru că el tocmai ce a ajuns şi poate că are nevoie de mai multe antrenamente cu echipa înainte de a fi pregătit şi pentru ca în viitor să nu mai aibă alte probleme. El arată bine, dar trebuie să mai aşteptăm, poate o săptămână sau două”, a adăugat Jimmy Thelin.