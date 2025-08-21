Antrenorul lui Aberdeen, mesaj clar înainte meciul cu FCSB: ”Are şi puncte slabe!”

FCSB întâlnește gruparea scoțiană Aberdeen, joi, de la ora 21:45, în manșa tur din play-off-ul UEFA Europa League.

Gigi Becali a dezvăluit ce sume va încasa, dar a vorbit și despre viitorul echipei în competiție.

Astfel, partida tur se va juca în Scoția, iar cheltuielile de călătorie se ridică la peste 170.000 de euro doar pentru charter.

Înainte de meci, antrenorul lui Aberdeen a oferit mai multe declarații.

„Ei au ceva experienţă în competiţie. Au unii jucători cu calităţi bune şi un antrenor valoros. Este ca un meci de cupă, trebuie să fii concentrat. Ştim că singurul mod de a trece mai departe este să câştigăm acest meci şi acesta este obiectivul nostru.

Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plase de siguranţă sau la alte lucruri de acest fel, precum posibilitatea de a juca în Conference League.

Aşteptăm cu nerăbdare meciul. Nu am mai jucat meciuri de play-off până acum, dar ceea ce am auzit despre atmosfera de pe stadionul Pittodrie, despre faptul că au rămas puţine bilete nevândute şi despre meciurile din serile de cupe europene mă face să cred că va fi cu adevărat interesant acest meci.

Acum doar aşteptăm lovitura de start, am făcut toate pregătirile şi suntem gata pentru acest meci. FCSB are jucători buni, dar are şi puncte slabe şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, la modul în care atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul”, a spus Jimmy Thelin.