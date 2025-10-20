Antrenorul lui Aktobe a dezvăluit motivul pentru care Andrei Vlad a fost scos la pauză: ”Trebuia să facă acest lucru”

Andrei Vlad a semnat cu Aktobe la începutul anului 2025, iar evoluțiile sale i-au adus numai aprecieri.

Cu toate acestea, duminică seara, Andrei Vlad a avut o seară dificilă și a primit patru goluri într-o singură repriză de la Astana (3-5 la final), iar la pauză a fost schimbat de antrenorul lui Aktobe.

Nikolai Kostov a explicat motivul pentru care Andrei Vlad a fost schimbat la pauză.

”Probabil ați văzut că portarul nostru nu a fost prea încrezător pentru meciul de astăzi. A avut instrucțiuni clare: trebuia să susțină apărarea. Au venit primele două goluri, iar după aceea poate a cedat psihologic. Ulterior, el însuși a cerut o schimbare”, a spus Kostov după meci.