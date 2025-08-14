Antrenorul lui Bașakșehir, după ce a aflat că s-ar putea duela cu Universitatea Craiova: Ne plac astfel de echipe

Çağdaş Atan, antrenorul lui Bașakșehir, a aflat că Universitatea Craiova ar putea fi adversară în play-off-ul Conference League.

„Se pare că vom juca împotriva echipei din România. Este o echipă bună, iar suporterii lor fac o atmosferă excelentă la meciurile de acasă.

Va fi un meci dificil, însă nouă ne place să jucăm împotriva unor astfel de adversare. Ne vom gândi la play-off-ul Conference League după jocul de duminică împotriva lui Kayserispor.

Suntem foarte fericiți că ne-am calificat după o dublă foarte complicată și am eliminat favorita. Primele 45 de minute din retur au fost perfecte și am avut câteva ocazii clare”, a spus Çağdaş Atan, potrivit beIN SPORTS.