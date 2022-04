Antrenorul lui Bayern a găsit vinovatul după eliminarea din Liga Campionilor: „Trebuia să înscrie la acea fază”

Bayern Munchen a părăsit Liga Campionilor în sferturile de finală, după ce a remizat pe teren propriu cu Villareal, 1-1. În tur, „submarinul galben” se impusese cu 1-0.

Julian Nagelsmann a dat vina pe Thomas Muller

La finalul manșei retur, antrenorul gazdelor, Julian Nagelsmann, și-a manifestat dezamăgirea din cauza numărului mari de ratări ale elevilor lui. El a pus accent pe ocazia irosită de Thomas Muller, din minutul 71, care a trimis pe lângă poartă, cu capul, din 6 metri, deși nu era jenat de nimeni.

„Meciul tur a reprezentat cheia, nu am fost suficient de buni în acel meci. Astăzi, am făcut unul dintre cele mai bune jocuri din ultimele săptămâni. Am jucat la o intensitate ridicată, încă din primul minut.

Am ajuns în apropierea porții, dar este greu să-ți creezi ocazii împotriva unei echipe care se apără atât de jos, au blocat multe șuturi.

Thomas Muller trebuia să înscrie la acea fază, nu ai multe ocazii de acest gen. La 1-0, am forțat și am jucat avansat, lăsând spații în apărare. La golul egalizator, marcatorul nici n-a lovit bine mingea. A fost extrem de frustrant.

Va urma o perioadă grea pentru noi, dar nu-mi este frică. Sunt lucruri mai rele în lume. Calificarea în semifinalele Champions League era obiectivul minim pentru Bayern Munchen. Nu am reușit și nu e suficient pentru Bayern să câștigăm campionatul.

Această eliminare este unul dintre cele trei momente groaznice din cariera mea”, a spus Julian Nagelsmann.

Villareal va juca în semifinale cu Benfica sau Liverpool

Echipa spaniolă se califică pentru în semifinalele Ligii Campionilor a doua oară în istorie. Rândul trecut, Villareal a fost eliminată în penultimul act în sezonul 2005/2006 de către Arsenal.

Atacantul Gerard Moreno și colegii săi sunt extrem de mândri de jocul prestat și de performanța reușită, pe terenul uneia dintre cele mai puternice formații din fotbalul mondial. „Suntem foarte fericiți. Mi-a trecut prin cap de la tragerea la sorți că ne putem califica.

Cum joacă acestă echipă, cum crede în forțele ei și încrederea avută, poate mișca munții.

În prima manșă am făcut greșeala de a nu-i ‘termina’, dar asta ne-a motivat. Am marcat golul care ne-a oferit calificarea. Ceea ce am reușit este fantastic. Am jucat împotriva unor formații foarte mari și am ajuns în semifinale, cu cel mai mare entuziasm. Meritam această calificare.

Va fi foarte greu în semifinale. Foarte greu, indiferent că va fi Benfica Lisabona sau Liverpool. Până atunci, ne vom bucura de această seară”, a declarat Gerard Moreno.