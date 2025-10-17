Antrenorul lui Chelsea a anunțat cât va mai lipsi Cole Palmer

Echipa engleză de fotbal Chelsea nu va putea conta pe starul Cole Palmer pentru o perioadă de încă șase săptămâni, din cauza unei accidentări inghinale, a anunțat, vineri, antrenorul londonezilor, italianul Enzo Maresca, citat de AFP.

Echipa londoneză se află pe locul 7 în Premier League

Mijlocașul ofensiv de 23 de ani nu a mai jucat pentru ”Blues” de la înfrângerea cu Manchester United din 20 septembrie. El a părăsit terenul în prima repriză a meciului amintit, iar Maresca anunțase că va fi menajat pe perioada pauzei internaționale din octombrie.

”M-am înșelat. Din nefericire, el va fi indisponibil probabil încă șase săptămâni”, a declarat Maresca, respingând o posibilă intervenție chirurgicală.

”Încercăm să îl protejăm pe Cole cât de mult putem și cel mai important lucru este ca el să fie refăcut complet când va reveni”, a adăugat tehnicianul italian.

Chelsea, aflată pe locul 7 în Premier League, va juca sâmbătă în deplasare cu Nottingham Forest (locul 17).