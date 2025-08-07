Antrenorul lui Dinamo avertizează: ”Ne aşteaptă un nou meci dificil!”

Dinamo a reușit să se impună în marele derby cu FCSB.

Echipa din Ștefan cel Mare s-a impus cu 4-3, la capătul unui meci nebun.

Înainte de meciul cu Metaloglobus, Zeljko Kopic a oferit mai multe declarați.

„Jucătorii sunt fericiţi, suporterii la fel, se simte o altă energie în club după victoria din derby. Suntem fericiţi că am reuşit să îi bucurăm pe suporteri după o lungă perioadă de timp fără victorie cu FCSB. Acum însă ne pregătim pentru confruntarea cu Metaloglobus şi ştim că ne aşteaptă un nou meci dificil.

Aştept din partea jucătorilor să fie pregătiţi la maximum, să joace un fotbal bun şi să câştige încă trei puncte pentru că sunt foarte importante pentru noi. Sigur că suntem bucuroşi de victoria cu FCSB, dar acum concentrarea este numai pe meciul cu Metaloglobus”, a afirmat tehnicianul.

„La un club ca Dinamo este normal ca la înfrângeri toată lumea să fie îngrijorată, iar noi am avut momente dificile în sezoanele trecute, iar când câştigi sigur că aşteptările tuturor cresc”, a adăugat Zeljko Kopic.