Antrenorul lui Dinamo, detalii despre transferurile din Ștefan cel Mare: ”Știu despre Djokovic și Rotariu!”

Dinamo s-a impus, scor 1-0, pe teren propriu, în fața lui FC Voluntari, în ultima etapă din acest an a Superligii.

La finalul meciului, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a vorbit despre posibilele transferuri pe care le-ar putea face Dinamo în această iarnă.

”Da, e tare, e un feeling plăcut. Am vrut să începem în față încă din primele minute. Adversarii s-au apărat bine. Repriza a doua a fost mai bună, ne-am creat ocazii și cred că am meritat cele trei puncte. Cel mai important lucru e că nu ne-am dat bătuți. Chiar dacă nu am jucat bine prima repriză. Ne-am luptat pentru fiecare minge. Cred că am fost din ce în ce mai buni de-a lungul partidei.

E frumos să câștigi două jocuri dar nu putem să spunem că suntem foarte fericiți. Încă suntem în zonă acolo și trebuie să ne batem să supraviețuim. Da, e o situație mai bună însă. Nu e o pauză lungă. E important să fim recuperați, să facem un cantonament și să fim gata de restartul sezonului.

Știu despre Djokovic și Rotariu. Sunt jucători buni. Pentru mine, am spus de multe ori, Dinamo e un club special. Oricine vrea să vină aici trebuie să înțeleagă așteptările noastre. Să vină cu inima plină”, a spus Zeljko Kopic după meci.