Antrenorul lui Go Ahead Eagles este optimist înaintea meciului din Europa League: „FCSB nu traversează o perioadă bună”

Joi, de la ora 19:45 a României, FCSB joacă în Olanda, cu Go Ahead Eagles, în prima etapă din grupa de Europa League.

„FCSB are jucători puternici în defensivă și o mentalitate de învingători”, a recunoscut tehnicianul

Oficialii grupării transmit că echipa lui Gigi Becali este una cu tradiție din România, iar antrenorul Melvin Boel așteaptă cu nerăbdare debutul în această competiție. Formația olandeză a mai jucat în Europa League acum exact un deceniu, dar a fost eliminată de Ferencvaros în primul tur preliminar, cu 2-5 la general.

„Să începem cu un meci pe teren propriu în Europa League este un avantaj imens pentru noi. Suporterii ne dau energie cu adevărat. Oamenii sunt atât de mândri că «Go Ahead-ul lor» joacă în Europa. Poți simți energia și bucuria.

Jucătorii sunt încărcați de energie când îi aud pe fani în momentiul în care ies de la vestiare. Asta face ca inimile lor să bată mai repede. Fotbaliștii știu, de asemenea, că este ceva unic, dar sunt relaxați.

Observ că sunt nerăbdători și dau totul în timpul antrenamentelor. La unii am observat fețe mai tensionate, dar cred că este un avantaj.

FCSB nu este într-o perioadă bună, dar este o echipă care joacă european. Prin asta, vreau să spun că sunt foarte puternici în defensivă și au o mentalitate de învingători. În plus, au multe calități individuale și joacă un atac direct.

Faptul că rezultatele din campionat nu sunt bune acum nu spune totul pentru mine. Va trebui să fim foarte buni pentru a obține un rezultat favorabil. Dar, mai presus de toate, așteptăm cu nerăbdare meciul”, a spus Boel, care a confirmat că Oskar Sivertsen este siongurul absent de la debutul lui Go Ahead Eagles în Europa League.