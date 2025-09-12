Antrenorul lui Juventus, înaintea înfruntării cu Inter și Chivu: „Îmi e mai ușor”

Igor Tudor (47 de ani), antrenorul lui Juventus, și-a împărtășit așteptările înaintea confruntării cu Inter, din etapa 3 de Serie A. Primul „Derby d’Italia” al sezonului va avea loc sâmbătă seara, ora 19:00.

„Este un meci care valorează mai mult de trei puncte, așa că pentru mine este mai ușor să pregătesc astfel de întâlniri.

Inter este o echipă grozavă, au jucători maturi și experimentați. Noi vom avea de spus un cuvânt, vrem să ne concentrăm pe punctele noastre forte și apoi să lucrăm la slăbiciunile noastre. La finalul zilei vom vedea cine se va descurca mai bine”, a început Tudor, citat de sportal.bg.

„Desigur că această echipă poate lupta pentru Scudetto. La începutul sezonului, la câteva ședințe de echipă, am vorbit despre posibilitatea de a câștiga campionatul și despre obiectivele noastre, dar apoi am închis acest subiect și nu voi mai vorbi despre el”.

„Vorbesc doar despre lucruri concrete – trebuie să obții rezultate, nu să vorbești despre ele”, a continuat croatul.