Antrenorul lui Poli Iasi, Leo Grozavu, face acuzatii dure dupa meciul cu FCSB

Poli Iași a fost învinsă acasă de FCSB (1-3). Leo Grozavu, antrenorul gazdelor, a fost extrem de nervos la interviuri.

„Ăsta e fotbalul, se poate întâmpla. Concluziile sunt că la ultima partidă am fost foarte nepregătiți, mulți jucători n-au mai putut să joace. Lucrurile astea se întâmplă doar în România, transferuri făcute înainte de terminarea campionatului.

Jucătorii n-au mai putut juca mental, probleme de lot, jucători care au venit doar în vacanța la Iași. Am fost nevoit să apelez la acest grup de tineri. Pentru mine e un punct de reflexie, să mă gândesc dacă putem sau nu continua cu ei. Nu sunt dezamăgit de cei care au jucat!

Toată lumea o să vorbească că ce a făcut FCSB… ce a făcut? Ne-a întâlnit pe noi, le-am făcut multe cadouri.

Am avut pe bancă 5 jucători sub 21 de ani, unii foarte tineri. Nu am riscat nimic. La fotbal nu se riscă. E vorba de curaj. Prefer să joc cu un jucător de viitor decât cu unul care vine și îmi spune că nu poate să se antreneze.

Dacă îi acceptăm așa, o să îi avem așa. Dacă dau de două ori cu călcâiul, o dată printre picioare și se cred fotbaliști. Echipa națională are nevoie de fotbaliști luptători. De asta avem nevoie!”, a spus Leo Grozavu, după meci.