Antrenorul lui PSG, despre Mbappe: „Este letal în fața porții adverse”

Atacantul Kylian Mbappe „este letal în faţa porţii adverse”, a afirmat antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, după calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, graţie victoriei obţinute marţi seară pe terenul formaţiei Real Sociedad (scor 2-1), potrivit agerpres.ro.

Mbappe a fost desemnat „omul meciului” de la San Sebastian, în care a înscris ambele goluri ale parizienilor, în minutele 29 şi 56. Bascii au redus din handicap în finalul jocului, prin Mikel Merino. În meciul tur, PSG reuşise să se impună cu 2-0, la Paris, una dintre reuşite aparţinându-i lui Mbappe.

„Nu este nevoie să-l gestionezi pe Mbappe, se gestionează singur. Poate că a avut o poziţie mai fixă decât de obicei. Întotdeauna am spus că are libertate totală, dar de data asta a avut o poziţie mai fixă în banda stângă, asta pentru că era mai benefic pentru echipă şi pentru că am vrut să fie într-o poziţie mai bună în ultima treime de teren. Iar în ultima treime, când îl laşi pe Mbappe în faţa porţii adverse, este letal”, a declarat Luis Enrique la finalul jocului.

„Pe Kylian nu l-am descoperit acum. Aveam deja părerea mea despre el. Este cel mai bun jucător din lume. Va marca 50 de goluri şi va oferi 25 de pase decisive cu orice antrenor şi cu orice echipă. Se pare că viitorul său imediat nu va fi aici, aşa că va trebui să testăm alte soluţii”, a mai pus antrenorul lui PSG.

„Sunt mulţumit şi fericit, cred că echipa a continuat să facă ceea ce a făcut de la începutul sezonului, fiind îndrăzneaţă, ambiţioasă şi ţintind victoria. Am făcut un meci foarte bun şi totul a decurs conform aşteptărilor, cu o atitudine bună din partea jucătorilor”, a adăugat tehnicianul spaniol.

Paris Saint-Germain s-a calificat marţi în sferturile de finală ale Ligii Campionilor pentru prima oară începând din 2021, când s-a oprit în semifinalele celei mai importante competiţii continentale intercluburi.