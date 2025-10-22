Antrenorul lui PSV a reacționat imediat după dubla de senzație a lui Dennis Man

Dennis Man a avut prestația carierei în Champions League, marcând o dublă în victoria categorică obținută de PSV Eindhoven, 6-2 cu Napoli, iar reacția lui Peter Bosz nu a întârziat să apară. Tehnicianul olandez s-a declarat încântat de forma arătată de internaționalul român, subliniind că adaptarea completă a venit după o perioadă de răbdare și încredere din partea staffului tehnic.

Peter Bosz a punctat că Dennis Man a început să își arate adevăratul potențial datorită seriozității și calității tehnice.

„El este un jucător bun, cu un șut grozav. Ați văzut asta din nou în acest meci. Toată lumea a jucat bine, chiar și rezervele. Așa cum am spus de multe ori înainte, nu ar trebui să-i desființați pe jucători după doar câteva săptămâni. Jucătorii noi au nevoie de timp de adaptare”, a declarat Peter Bosz la conferința de presă de la finalul victoriei cu Napoli.

Internaționalul român a deschis spectacolul personal în minutul 54, când a înscris pentru 3-1 din interiorul careului, și a completat seara de vis în minutul 80, cu un șut superb de la distanță, care nu i-a lăsat nicio șansă portarului napoletan. A fost prima dublă a lui Man în grupele Champions League și prima partidă în care a fost integralist pentru PSV în această competiție.

Transferat în vară de la Parma, Man a ajuns acum la patru meciuri consecutive ca titular în tricoul campioanei Olandei. După o perioadă de acomodare, a devenit om de bază în ofensiva lui Bosz. PSV, grație victoriei spectaculoase cu Napoli, a strâns 4 puncte în grupa din Champions League, după ce pierduse cu Royale Union SG (1-3) și remizase cu Bayer Leverkusen (1-1).