Antrenorul lui Shkendija a ieșit la atac după calificarea în fața FCSB-ului: „Am vrut să respect și echipele de liga a 3-a”

Antrenorul macedonenilor nu a trecut cu vederea declarațiile lui MM Stoica și Gigi Becali de dinaintea returului FCSB – Shkendija.

„Mă simt foarte bine pentru că am vrut să respect și echipele de liga a 3-a cu care am jucat. Pentru mine este foarte important să dau maximum, să muncim zi de zi. Și să respectam toate echipele adverse. Așa ne respectăm pe noi. Știam că dacă nu luăm gol în prima repriză, am fi avut șanse în repriza secundă.

Am simțit în unele momente că adversarii au fost aroganți, dar pe mine nu mă interesează aceste lucruri. Eu respect patronii, conducătorii și jucătorii echipei adverse, dar nu mă interesează ce declară ei in mass-media”, a spus Jeton Bekjiri, după victoria în fața FCSB-ului.