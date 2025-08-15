Antrenorul lui Spartak Trnava, după meciul cu Craiova: „Mai bine nu-mi comentez emoțiile”

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League. După 3-0 cu Spartak Trnava în Bănie, oltenii au deschis scorul în deplasare, însă echipa slovacă a dat patru goluri, iar meciul s-a decis în prelungiri. Băluță și Nsimba au marcat și au rezolvat ecuația calificării.

După meci, Michal Scasny, antrenorul celor de la Trnava, a spus că este foarte dezamăgit, deși își felicită jucătorii pentru efort și caracter.

„Mai bine nu-mi comentez emoțiile… Predomină tristețea, dar vreau să le mulțumesc băieților și suporterilor, atmosfera a fost fantastică. Am reușit să întoarcem rezultatul din Craiova, însă prelungirile au fost cum au fost, așa că rămâne o mare dezamăgire.

Jos pălăria în fața băieților, au arătat o forță interioară incredibilă împotriva unui adversar foarte valoros. Au reușit să schimbe soarta meciului, dar, din păcate, un drum se încheie și altul începe”, a spus Michal Scasny, la sfârșitul partidei, conform sport.aktuality.sk.