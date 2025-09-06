Antrenorul lui Tottenham a oferit noi detalii despre revenirea pe teren a lui Radu Drăgușin: ”Este nevoie de timp”

Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă în urmă cu șase luni.

Acum, antrenorul grupării engleze, Thomas Frank, a oferit noi informații despre recuperarea fundașului român.

Tehnicianul danez a precizat că internaționalul român mai are foarte puțin până să se recupereze complet si va reintra în programul echipei în curând.

Cu toate acestea, Drăgușin nu a fost inclus în lotul pentru UEFA Champions League.

„Drăgușin este pe drumul de întoarcere și aleargă de ceva vreme. Cred că ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile. Dar, desigur, este vorba de o ruptură de ligament. Sunt întotdeauna puțin mai mult, nu îngrijorat, ci doar conștient că este nevoie de timp. Nu este suficient să ai o perioadă de pregătire cu noi de 6 săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar el este încrezător că poate reveni mai repede. Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie”, a transmis Frank, citat de presa din Anglia.