Antrenorul lui Tottenham îi face ochi dulci lui Harry Kane: „Dacă vrea să se întoarcă, este binevenit”

Internaționalul englez Harry Kane este binevenit la Tottenham Hotspur, dacă va dori să revină la clubul la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, a afirmat Thomas Frank, antrenorul echipei londoneze.

Atacantul a fost golgheterul ligii germane în primele două sezoane la Bayern Munchen

Kane, în vârstă de 32 de ani, a început al treilea său sezon în Bundesliga, la campioanei en titre al Germaniei, Bayern Munchen. El este asociat cu o presupusă clauză din contractul său cu Bayern care i-ar permite să plece vara viitoare pentru aproximativ 65 de milioane de euro, cu condiția să își anunțe plecarea înainte de sfârșitul sezonului.

Acest lucru a alimentat zvonurile despre o posibilă revenire la Tottenham, unde este cel mai bun marcator din toate timpurile al acestei echipe.

„Este un jucător incredibil, a jucat fantastic aici și se descurcă fantastic la Bayern. Suntem mulți dintre noi care ne-ar dori să se întoarcă”, a declarat Thomas Frank în cursul unei conferințe de presă.

„Personal, nu cred că va pleca de la Bayern; cred că va rămâne și va continua să se descurce foarte bine acolo. Dar dacă vrea să se întoarcă, este binevenit”, a adăugat antrenorul danez.

În primele sale două sezoane la Munchen, Kane a fost de două ori golgheterul ligii germane, pe lângă faptul că a cucerit un titlu în Bundesliga și o Cupă a Germaniei, primele sale două trofee ca profesionist.

La Tottenham, Harry Kane a marcat 280 de goluri în 435 de meciuri, dar a plecat în vara lui 2023 cu intenția declarată de a cuceri trofee.