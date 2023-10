Antrenorul Noii Zeelande nu are preferată în a doua semifinală a Cupei Mondiale: „Mă uit la meci mâncând floricele”

Naționala masculină de rugby a Noii Zeelande s-a calificat pentru a cincea oară în finala Cupei Mondiale, după 44-6 (20-6) cu Argentina.

Antrenorul Noii Zeelande, Ian Foster, va renunța la funcție după finală, indiferent de scor

All Blacks sunt acum la 80 de minute de una dintre cele mai mari povești de răscumpărare din istoria lor lungă și de succes, o potențială realizare legată de neșters de antrenorul lor anterior sub foc și acum nedorit, Ian Foster.

Antrenorul primei reprezentative a Noii Zeelande, Ian Foster, va renunța la funcție sâmbăta viitoare, după finală, indiferent de deznodământul acesteia.

El a transmis un mesaj celor care l-au criticat după eșecurile cu Africa de Sud, dinaintea Cupei Mondiale, și Franța, primul meci al întrecerii organizată în Hexagon.

„Nu există o agendă personală aici. Este vorba despre All Blacks și echipă. S-au întâmplat lucruri jucătorilor și mie, dar echipa este pe primul loc. În acest moment luăm multe din aceste decizii împreună ca grup și funcționează bine.

Sunt mândru că fac parte din acest grup, antrenorii se înțeleg bine cu jucătorii și există o sinergie frumoasă în acest sens. Dar, urmează o săptămână”, a spus el, potrivit 1 News.

„Mă uit la meci mâncând floricele”, a spus antrenorul Noii Zeelande înaintea celei de-a doua semifinale de la Cupa Mondială de rugby

Noua Zeelandă va întâlni sâmbăta viitoare învingătoarea celei de-a doua semifinale, Anglia sau Africa de Sud, meci programat azi, la Saint-Denis, de la ora 22:00 a României.

„O să mă uit la meci mâncând floricele. Nu-mi pasă cine câștigă. Suntem concentrați pe noi înșine și ziua în plus de odihnă ne oferă ocazia e a ne recupera mental.

Africa de Sud a jucat un rugby genial, dar am văzut și o echipă engleză care a construit în liniște. Va fi un contrast interesant de stiluri”, a completat selecționerul.

All Blacks au făcut spectacol cu Argentina, în semifinale, impunându-se cu 44-6. A fost a doua cea mai mare diferență de scor înregistrată vreodată în istoria competiției. Recordul aparție tot Noii Zeelande, 49-6 cu Țara Galilor, la prima ediție, cea dn 1987.

Will Jordan a fost, din nou, excelent pe dreapta, marcând trei eseuri. A ajuns, astfel, la 8 în întreaga competiție. Doar trei jucători au rteușit acest lucru de-a lungul timpului: compatrioții lui Jonah Lomu (1999), decedat în 2015, și Julian Savea (2015), plus sud-africanul Brian Habana (2007).

„Am jucat cu Argentina în trecut și știm că este o echipă care poate incomoda, rămâne în luptă și acumulează des câte 3 puncte. Am avut răbdare și am dat credit pachetului de înaintare”, a explicat căpitanul Sam Cane.