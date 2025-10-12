Antrenorul propus la naționala României, verdict neașteptat înainte de meciul cu Austria

Tricolorii tocmai ce au bătut Republica Moldova, 2-1, într-un meci amical disputat la București, în care au marcat Louis Munteanu și Ianis Hagi, iar acum se pregătesc de duelul decisiv din preliminarii, cu Austria.

Ioan Ovidiu Sabău, vot de încredere pentru Mircea Lucescu. Ce spune înainte de România – Austria

Tehnicianul celor de la Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, cel care a fost propus ca variantă de înlocuire a lui Mircea Lucescu, de către Dumitru Dragomir, spune că are încredere în echipa națională și prevede o prestație bună, oarecum neașteptată, dacă ne raportăm la confruntarea din tur, în care tricolorii au pierdut destul de clar, 2-1, în deplasare.

“Mircea Lucescu este cel mai în măsură să gestioneze (n.r. – situația de la echipa națională). Este clar că este un om foarte implicat, foarte orgolios, care vrea să-i facă fericiți pe fanii echipei naționale.

Este un tip foarte meticulos și valoros, cu realizări incredibile. Este al treilea antrenor din lume ca trofee câștigate.

Dacă nu este el cel mai în măsură să ajute echipa națională în momentul acesta…Este foarte responsabil ca persoană. A venit într-un moment delicat în care mulți n-au vrut să-și asume.

Venise după o calificare. După o perioadă atât de lungă în care nu și-a mai dorit să se întoarcă, până la urmă a acceptat. Eu cred că e normal să existe această presiune și tensiune. Încă nu e pierdut nimic.

Eu am mare încredere că vom face un meci de excepție contra Austriei. Așa se întâmplă când totul e împotriva ta, când echipa nu se exprimă bine și nu sunt rezultate. În astfel de momente, adversarul poate să te desconsidere.

Eu am încredere că va găsi cele mai bune soluții să câștige meciul cu Austria. Noi știm să ne mobilizăm, iar jucătorii chiar au calitate.”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, citat de