Antrenorul Venezuelei i-a pus gând rău lui Lionel Messi: „Sunt aici să stric sărbătoarea dedicată lui”

Meciul împotriva Venezuelei va fi probabil ultimul meci al lui Lionel Messi cu naționala în Argentina, în preliminariile Cupei Mondiale, iar antrenorul naționalei Venezuelei a declarat că echipa sa va „strica” această atmosferă festivă.

„Dacă încerci să te aperi, pe termen lung va da greș”, este conștient tehnicianul

Argentina va înfrunta Venezuela vineri, 5 septembrie, la Buenos Aires, într-un meci care ar putea fi ultimul pentru Lionel Messi în actuala campanie de calificare la CM 2026, conform propriilor declarații.

Selecționerul naționalei Venezuelei, Fernando Batista, cunoaște importanța meciului, dar a declarat că este hotărât să strice „petrecerea” argentinienilor, dar și că echipa sa vrea toate cele 3 puncte pentru a-și întări speranțele de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

„Vom înfrunta cea mai bună echipă din lume. Știam personal că acesta ar putea fi ultimul meci oficial al lui Lionel Messi în Argentina.

În orice caz, dincolo de asta, vedem capacitatea pe care o are Lionel Scaloni de a face echipa să funcționeze când pleacă un jucător sau când vine altul.

Ideea mea este să te gândești mereu la golul pe care să-l dai adversarului. Dacă încerci să te aperi, pe termen lung va da greș.

Nu știu câți antrenori au plănuit cum să se descurce cu Messi. Vom încerca. Sunt aici să distrug «Mesipaloosa», într-un sens bun. Respectăm ce este posibil, dar jucăm pentru playoff-uri sau pentru playoff-uri”, a spus el.