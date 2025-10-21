Antrenorul Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2029

Bayern Munchen i-a prelungit cu două sezoane contractul antrenorului belgian Vincent Kompany, care va rămâne pe banca tehnică până în vara lui 2029, a anunțat, marți, campioana Germaniei la fotbal, într-un comunicat dat publicității, informează AFP.

Bayern a câștigat primele sale 11 meciuri din toate competițiile, în acest sezon

Venit pe banca tehnică a formației bavareze în vara lui 2024, în locul lui Thomas Tuchel, Vincent Kompany s-a impus la Bayern, obținând al 34-lea titlu de campioană a Germaniei pentru clubul munchenez (record în Germania) la primul său sezon.

‘Sunt recunoscător, mă simt onorat și aș vrea să mulțumesc conducerii lui Bayern pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și pentru mediul de lucru prielnic oferit din prima zi. Am impresia că mă aflu aici de mult timp și că înțeleg foarte bine clubul’, a subliniat Vincent Kompany, citat în comunicat.

În acest sezon, Bayern a câștigat primele sale 11 meciuri din toate competițiile, șapte în Bundesliga, două în Liga Campionilor, unul în Cupă și Supercupa Franz Beckenbauer, al doilea trofeu cucerit de Kompany de la venirea sa.