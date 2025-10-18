Antrenorului liderului din Superligă, discurs manifest: ”Deja să vorbim de Leicester, e prea mult!”

Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.

La finalul meciului, Leo Grozavu a oferit mai multe declarații.

”Noi trebuie să ne facem treaba, să rămânem modești, echilibrați. E foarte important să avem o schimbare de mentalitate. După ce ne-am bătut jos, acum trebuie să învățăm să ne batem și în partea superioară.

(n.r. lumea deja spune că sunteți Leicester City de România) E devreme de discutat astfel de lucruri. Mai sunt multe puncte puse în joc. Deja să vorbim de Leicester e prea mult. Ne dorim să ne salvăm de la retrogradare. Orice loc superior celui ocupat anul trecut e un plus.

Vom vedea la final, mai sunt 17 etape până la finalul sezonului regulat. Trbeuie să câștigăm puncte. Pe mine m-a speriat ce s-a întâmplat anul trecut (n.r. când Botoșani s-a bătut la retrogradare). Dacă uităm, vom avea probleme.

(n.r. care este secretul vostru) Toată lumea era mai rebelă când am venit eu. Jucătorii au înțeles că doar cu pregătire și muncă se face treabă”, a spus Grozavu, la flash-interviu.

FC Botoşani s-a impus cu 2-0 la Cluj şi este lider cu 28 de puncte, în timp ce Universitatea rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon şi se află pe locul 10, cu 14 puncte.