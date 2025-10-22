Anularea disputării meciului Villarreal – FC Barcelona la Miami: Javier Tebas: Fotbalul spaniol a pierdut o oportunitate de a avansa şi de a-şi consolida viitorul

Anularea mutării meciului de campionat dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami reprezintă „o oportunitate pierdută pentru fotbalul spaniol”, a regretat miercuri preşedintele Ligii, Javier Tebas.

Sub presiune de câteva săptămâni, LaLiga a anunţat marţi seara că renunţă la această iniţiativă care a stârnit numeroase critici, precizând că „regretă” faptul că nu poate profita de „această oportunitate istorică” de a organiza pentru prima dată un meci în străinătate.

Preşedintele său a comentat miercuri pe X, evocând o ”oportunitate pierdută” şi fiind de părere că fotbalul spaniol a pierdut, de asemenea, „o ocazie de a progresa, de a se proiecta în lume şi de a-şi consolida viitorul”.

“Astăzi, fotbalul spaniol a pierdut o oportunitate de a avansa, de a se proiecta în lume şi de a-şi consolida viitorul.

Se invocă apărarea „tradiţiei” dintr-o perspectivă îngustă şi provincială, în timp ce adevăratele tradiţii ale fotbalului european sunt ameninţate de deciziile instituţiilor care îl guvernează, care an de an distrug ligile naţionale, adevăratul motor al industriei fotbalului în Europa, în faţa naivităţii şi pasivităţii guvernanţilor europeni care nu ştiu să distingă între ceea ce este nesemnificativ şi ceea ce este esenţial”, a notat Tebas.

Fără a-l numi, Javier Tebas atacă şi clubul Real Madrid, care se află în prima linie a opoziţiei faţă de acest proiect denunţat în unanimitate de cluburile spaniole. “Se face apel la „integritatea competiţiei” din partea celor care de ani de zile pun la îndoială această integritate, exercitând presiuni asupra arbitrilor, guvernanţilor, construind relatări distorsionate sau utilizând presiunea politică şi mediatică ca instrument sportiv”.

“Alţii, poate fără să ştie şi cu bună-credinţă, au fost târâţi în dezbateri pe marginea unei informaţii care a fost deja abordată în 2018, unde acea presupusă „informaţie” – pe care o aveau atunci şi o au şi acum – a fost doar un pretext pentru a pune capăt proiectului.

Doresc să mulţumesc Villarreal CF şi FC Barcelona pentru angajamentul şi generozitatea lor de a face parte dintr-un proiect care urmărea doar creşterea competiţiei noastre. Nu se gândeau la ei, se gândeau la toţi.

LaLiga va continua să lucreze, cu rigurozitate şi convingere, pentru ca fotbalul spaniol să rămână competitiv, înfruntând pe cei care vor să-l distrugă, dar întotdeauna cu respect pentru rădăcinile sale şi asigurându-i sustenabilitatea.

Fotbalul spaniol merită să privească spre viitor cu ambiţie, nu cu teamă.

Vom continua să încercăm. De data aceasta, am fost foarte aproape”, a adăugat Javier Tebas.

Meciul ar urma să se dispute în cele din urmă pe stadionul Ceramica, arena obişnuită a echipei Villareal, în data de 21 decembrie.