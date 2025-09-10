Anunț de ultimă oră! FRF o exclude pe FCU Craiova din toate competițiile

FRF a anunțat, în cursul zilei de miercuri, 10 septembrie, că FCU Craiova este exclusă din toate competițiile.

Clubul patronat de Adrian Mititelu a fost retrogradat, anterior, în liga a treia și a primit o sancțiune de 94 de puncte, din cauza problemelor de ordin financiar.

”În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, a transmis FRF.