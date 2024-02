Anunț făcut de Ștefan Baiaram, după ce Craiova a învins Voluntariul

Ștefan Baiaram (21 de ani) a fost titularizat de Ivaylo Petev în atacul Universității Craiova la meciul cu Voluntari și i-a răsplătit încrederea. Jucătorul a deschis scorul în minutul 7, după o pasă primită din partea lui Lyes Houri (28 de ani).

Universitatea Craiova a învins-o pe Voluntari în ultima etapă a etapei #27 din Superliga. Ilfovenii au restabilit egalitatea în minutul 55, datorită golului înscris de Robert Popescu (20 de ani) din penalty. Oltenii au dat lovitura pe final de meci, grație reușitei lui Maldonaldo (25 de ani) din minutul 84.

„A fost un meci foarte greu, ne bucurăm pentru cele trei puncte, aveam mare nevoie de ele. Am încercat să fac o pregătire bună, am lipsit foarte mult pentru că am avut multe accidentări, dar mă bucur că sunt sănătos și cu siguranță vor veni și reușitele.

Mitriță este un jucător foarte important pentru noi, ne ajută la fiecare meci chiar dacă nu înscrie, dar trebuie să avem și noi reușite, singur nu ai cum să câștigi un meci, ar fi foarte dificil. Mă bucur că este alături de noi și sunt sigur că ne va ajuta meci de meci”, a spus Ștefan Baiaram, la finalul meciului.

Întrebat despre jocul echipei sale, Baiaram a fost convins că oltenii meritau victoria, mai ales după felul în care au arătat în prima repriză: „Eu cred că în prima parte am făcut un joc foarte bun, nu știu dacă au avut două ocazii. Noi am ratat foarte mult, am avut și eu și Mitriță, chiar nu-mi aduc aminte ca Voluntari să fi avut vreo ocazie.

În a doua repriză cred că a fost vorba de mental, am început ezitant, ne pare rău că le-am dat emoții suporterilor, trebuie să fim mai bine pregătiți și să ne gândim mai mult la cele trei puncte.

Am fost foarte dezamăgit în momentul în care am văzut că arbitrul a acordat al doilea penalty pentru Voluntari (n.r. anulat de VAR), am muncit cu toții, am alergat foarte mult și chiar ne-ar fi părut foarte rău dacă s-ar fi acordat penalty”, a adăugat Baiaram.