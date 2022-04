Anunț neașteptat al Simonei Halep: „Am fost aproape să mă retrag anul trecut, după accidentare”

Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) a declarat că a fost pe punctul de a se retrage din activitate în 2021, după accidentare.

Jucătoarea română de tenis a mai spus că s-a gândit că se va retrage la 30 de ani, dar după vizita sa la Academia Patrick Mouratoglou şi angajarea francezului ca antrenorul său acum este din nou motivată pentru a mai câştiga trofee.

“Am crezut la 30 de ani că termin şi am fost aproape de asta în acest an. De fapt şi anul trecut, după accidentare. La începutul anului 2022 eram un pic mai bine, dar încă nu eram prea încrezătoare, aşa că m-am gândit că ar putea fi ultima perioadă în care pot juca tenis. Însă apoi am descoperit această academie, am descoperit ceva, motivaţia a revenit. Văzându-i pe copii aici făcând tot ce este posibil ca să fie în top, mi-am revenit. Aveam nevoie de asta, să văd asta la alţi oameni, la copii”, a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru tennismajors.com, potrivit news.ro.

Fostul lider WTA a adăugat că accidentarea din 2021 i-a afectat puternic încrederea de sine. “Nu credeam că voi reveni la acelaşi nivel după accidentare, pentru că lipsiseam patru luni. Am avut mari probleme anul trecut. În plus, m-am gândit că 30 de ani este o vârstă bună pentru retragere. Mi-ar plăcea mult să am copii, dar ei mai pot aştepta puţin, pentru că am această plăcere la care nu vreau să renunţ”, a mai spus Simona Halep.

Simona Halep va reveni în circuitul de tenis feminin în cadrul turneului WTA de la Madrid, competiție programată în perioada 26 aprilie – 8 mai. Halep va evolua, joi, cu sportiva chineză Shuai Zhang (locul 40 WTA) în primul tur la Madrid.