La 34 de ani, Mircea Axente a decis să pună capăt carierei de jucător în tricoul celor de la Poli Timișoara. Anunțul a fost făcut de club pe contul său oficial de pe o rețea de socializare.

Fostul atacant a oferit și explicațiile deciziei luate la puțin timp de la începutul acestui sezon.

”În principal e vorba de uzura la care am ajuns, după o carieră plină de cantonamente, nu am avut niciun stagiu ratat. Am jucat an de an, peste 25-30 de meciuri peste tot unde am fost şi asta s-a simţit foarte mult în ultima perioadă. Am decis că e mai bine să închei acum.

M-am gândit şi la faptul că e în timpul campionatului. Dar e pauza aceasta şi ar mai fi poate timp ca clubul să se acopere pe postul de atacant. Până la urmă şi dacă nu face acest lucru, sunt jucători care pot evolua acolo. Și o pot face bine. Sunt mulţi jucători tineri. M-am gândit şi la acest aspect, să le las locul lor. Pentru că din ce am văzut sunt jucători buni, care pot să fie foarte buni şi nu doar pentru Liga 2”, a precizat Mircea pentru liga2.ro.

Axente este originar din județul Tulcea și a fost vicecampion al României cu Poli Tmișoara și ASA Târgu Mureș. A mai jucat și la Dinamo, dar și în străinătate în campionatele din Cipru, Israel și Arabia Saudită.

”Consider că toate alegerile pe care le-am făcut s-au dovedit a fi bune. Există un regret că nu am reuşit să câştig campionatul la Timişoara şi apoi cu ASA. Unde era o echipă cu mulţi colegi pe care i-am avut şi la Timişoara. A fost o perioadă frumoasă atunci când am terminat pe locul 2. Și cred că dacă eram susţinuţi mai mult puteam câştiga liniştit titlul în acel an.

La Târgu Mureş a fost o perioadă foarte bună, la fel la Mediaş. Acolo a fost cea mai bună din punct de vedere statistic… La Viitorul am lucrat cu domnul Hagi şi am mâncat fotbal pe pâine. Un an care mi-a fost de folos, m-am format cel mai bine, mi-am găsit o identitate de joc, ca stil de atacant”, a concluzionat Axente.