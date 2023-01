Anunț șoc al organizatorilor Australian Open 2023: vor exista jucători care pot concura cu Covid

Jucătorii care vor participa la Australian Open 2023 nu vor fi obligați să facă teste pentru Covid-19 și ar putea evolua chiar dacă ar avea infectați.

„Personalul medical îi va monitoriza pe jucători”, a declarat directorul Australian Open 2023

Anunțul a fost făcut de directorul turneului, Craig Tiley. Acesta a informat că politica de sănătate reflectată în comunitatea australiană este o schimbare semnificativă față de protocoalele stricte care au însoțit turneul în ultimii doi ani.

Acum 2 ani, competiția s-a desfășurat într-o bulă de biosecuritate, fără spectatorii timp de câteva zile din cauza unui focar în comunitate. La ediția de anul trecut, sârbul Novak Djokovic, de 9 ori campion, a fost expulzat din cauza poziției sale față de vaccinuri.

„Am vrut doar să urmăm ceea ce este în prezent în comunitate. Am făcut un pas în față. În acest sens, am recomandat (n.r. – celor infectați cu Covid) să stea departe de noi. Personalul nostru medical va continua să monitorizeze acest lucru, inclusiv cu jucători”, a declarat Tiley, potrivit Reuters.

Afirmațiile vin după ce jucătorul de cricket Matt Renshaw a jucat pentru Australia, acum 5 zile, într-un meci de test cu Africa de Sud, la Sydney, chiar dacă a fost testat pozitiv pentru COVID.

Oraşul Melbourne s-a confruntat cu ele mai lungi şi stricte lockdown-uri din lume la apogeul pandemiei, dar în prezent recomandările au înlocuit măsurile stricte ca piatră de temelie a politicii de sănătate publică.

Meciurile de pe tablourile principale de la Australian Open încep pe 16 ianuarie, dar calificările sunt în plină în desfășurare.