Anunțat ca și plecat de Gigi Becali, un fotbalist de la FCSB spune că vrea să rămână la echipă

Pe lista plecărilor de la FCSB, anunțată de Gigi Becali, se află și Valentin Crețu. Acesta este de 4 ani la clubul roș-albastru și i se încheie contractul în această vară.

În ciuda declarațiilor publice ale latifundiarului, Crețu speră să rămână la FCSB.

„Deocamdată nu m-am înțeles cu alt club. Mai am contract până pe 30 iunie și nu știu nimic. Am fost titular mereu, om de bază… mai mereu am jucat, n-am fost rezervă. Apoi l-au băgat pe Sorescu, nu m-au mai băgat pe mine, dar m-am pregătit, mi-am văzut de treaba mea. N-am ce să fac.

M-am simțit extraordinar la FCSB, dar simt că sunt șanse să rămân. Nu e nimic bătut în cuie. Acum, vom vedea. Eu am muncit în acești patru ani. De câte ori am jucat, mi-am făcut treaba. Și când am jucat în Europa, și când am jucat în campionat, am evoluat nu bine, ci foarte bine.

Ce pot să fac mai mult? Sunt și eu om. N-am greșit fatal. N-am dat la picioare. N-am niciun autogol la FCSB. Cred că am un singur penalty în 100 și ceva de meciuri la FCSB. Eu am încercat să fac tot ce este mai bine. Mi-am dat viața pe teren.

Sper că-mi va fi prelungit contractul, dar nu e niciun capăt de țară. Dacă plec, plec cu capul sus”, a afirmat Crețu, conform playsport.