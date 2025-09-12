Anunțul făcut de FIFA în legătură cu mondialul din 2026

Proprietarii lojelor de pe stadionul Azteca din Ciudad de México vor beneficia de intrare gratuită la partidele Cupei Mondiale din 2026, în urma unui acord încheiat cu FIFA, au anunțat reprezentanții arenei.

Decizia vine după ce conducerea arenei a ajuns la o înțelegere cu FIFA privind condițiile de utilizare a spațiilor VIP pe durata competiției.

Reprezentanții stadionului au confirmat acordul și au precizat că avantajele pentru abonați se vor aplica pe întreaga perioadă a turneului final, Mexicul fiind una dintre cele trei țări organizatoare.