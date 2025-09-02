Anunțul făcut de FRF despre Istvan Kovacs, Horațiu Feșnic, Radu Petrescu și Marian Barbu

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că Istvan Kovacs, Horațiu Feșnic, Radu Petrescu și Marian Barbu participă la un evenimentul ”UEFA Summer Course for Top Referees 2025/26”, în perioada 1-3 septembrie 2025, de la Geneva.

În cadrul evenimentului, 85 de arbitri din categoriile Elite și Category 1 vor fi prezenți.

”La reuniunea de vară organizată de UEFA participă 85 de oficiali din categoriile Elite și Category 1, printre care și românii Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Istvan Kovacs și Radu Petrescu.

Evenimentul are ca obiectiv principal uniformizarea criteriilor de arbitraj la nivel european, analiza fazelor controversate din sezonul precedent și pregătirea pentru competițiile europene din acest sezon”, au notat cei de la frf.ro.