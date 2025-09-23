Anunțul făcut de Grigor Dimitrov

Grigor Dimitrov a confirmat marți că se desparte de antrenorul Jamie Delgado, după o colaborare de câțiva ani. Decizia a fost luată de comun acord, în timp ce jucătorul bulgar își continuă procesul de recuperare.

În vârstă de 34 de ani, Dimitrov a trecut în iulie printr-o operație la mușchiul pectoral, intervenție necesară după o ruptură parțială suferită în sferturile de finală de la Wimbledon, meci în care conducea cu 2-0 la seturi în fața lui Jannik Sinner.

”Sunt recunoscător pentru perioada petrecută alături de Jamie și îi urez succes pe viitor. După aceste luni de recuperare, abia aștept să revin pe teren și să încep o nouă etapă în carieră”, a transmis Dimitrov.