Anunțul făcut de Poliție după haosul de nedescris de la baza FCSB! Numărul uriaș de persoane legitimate

DGPMB (n.r. – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București) a venit cu precizări în urma scandalului de la baza FCSB, care a avut loc, duminică, 12 octombrie, puțin după miezul nopții. Peste 1000 de mașini din alte județe au forțat intrarea, iar Poliția a intervenit în forță.

Poliția, anunț după incidentele nocturne de la baza FCSB

Auto turismele care au vrut să pătrundă pe terenului de antrenament de la Berceni aveau numerele de înmatriculare din județele Galați și Călărași.

În urma acestui incident, angajații clubului au fost nevoiți să apeleze la Poliție. La câteva ore de la incident, DGPMB a emis un comunicat de presă.

„Intervenție a poliției în urma unei sesizări la o bază sportivă din Sectorul 4

În noaptea de 11 octombrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul subunităților Sectorului 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la pătrunderea mai multor persoane și autoturisme în incinta unei parcări din cadrul unei baze sportive din Sectorul 4.

La fața locului au intervenit echipaje de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție din Sectorul 4, precum și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Forțele de ordine au procedat la evacuarea perimetrului, efectuând verificări amănunțite ale vehiculelor și persoanelor aflate în zonă.

Astfel, au fost realizate 151 de controale ale autovehiculelor și au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor”.