Anunțul FRF despre biletele la meciurile României cu Moldova și Austria
În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecționatei țării vecine, și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei, se arată pe site-ul oficial FRF.
- Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova
- Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria
Biletele pentru cele două meciuri sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro. La fel ca luna trecută, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.
Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.
Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.
Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.
În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.
Informații despre achiziționarea biletelor:
- Plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicația Tricolorii).
- Ai disponibilă și o funcție nouă prin care sistemul îți poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.
- În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda.
- Biletele vor fi disponibile exclusiv în aplicația mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android).
- După ce vei descărca aplicația și după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicație.
- Din acel moment, poți păstra sau transfera biletele către însoțitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceștia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicației Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.
- Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.
- Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din același cont.