Anunțul FRF despre biletele la meciurile României cu Moldova și Austria

În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial pe teren propriu contra selecționatei țării vecine, și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei, se arată pe site-ul oficial FRF.

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria

Biletele pentru cele două meciuri sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro. La fel ca luna trecută, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

Informații despre achiziționarea biletelor: