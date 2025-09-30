Anunțul FRF despre fotbalul feminin din România

Numărul cluburilor de fotbal feminin înscrise în competiții în ultimii ani a crescut semnificativ, fapt datorat și existenței a tot mai multe cluburi masculine care înființează și secții de fotbal feminin, se arată pe site-ul FRF.ro.

La nivel european, numărul cluburilor masculine care au integrat în componența lor și secții de fotbal feminin a crescut de la 43% în 2020 la 59% pentru sezonul 2025/26, sprijinind astfel creșterea fotbalului feminin pe continent.

Și în România, procentul a crescut constant din 2020 până în prezent, depășind în acest moment media europeană: de la 26,4% dintre echipele de fotbal feminin afiliate unor cluburi deja existente la băieți, care activau în competiții în sezonul 2020/21, procentul a crescut la 71% în sezonul 2024/25, în condițiile în care și numărul total al echipelor de fotbal feminin din competiții a crescut semnificativ: de la 68 de echipe înscrise în sezonul 2020/21, la 86 echipe în sezonul precedent.

Strategia de dezvoltare a fotbalului feminin, la baza creșterii fenomenului

Creșterea înregistrată în ultimii ani vine ca urmare a unei serii de măsuri pe care FRF și le-a însușit în planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului feminin.

Din 2020/2021, toate echipele care activează în campionatul Ligii 1 masculin au îndeplinit cerința de a înregistra minimum 20 de jucătoare care să evolueze în Campionatul Național U15 feminin. Apoi, începând cu sezonul 2021/22, cluburile de fotbal masculin din Liga 1 au fost nevoite să înscrie o echipă de fotbal feminin în campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3).

Ulterior, regula s-a aplicat și în cadrul cluburilor care participă în Liga 2 Casa Pariurilor. Toate echipele participante în competiție trebuie să aibă o echipă de junioare U13, iar cele care țintesc promovarea în prima ligă trebuie să aibă și o echipă de junioare U15, pe lângă categoria deja menționată.

Prin aceste reforme, fetelor din România li s-a oferit șansa de a practica fotbalul într-un cadru care să crească nivelul competițiilor interne și să aducă beneficii pe termen lung echipelor naționale.