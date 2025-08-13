Anunțul FRF despre noile generații de portari

În perioada 2-5 august 2025, Federația Română de Fotbal a organizat, la Centrul Național de Fotbal Buftea, prima tabără de pregătire dedicată portarilor, la care au participat 12 jucătoare născute între anii 2011-2014, se arată pe site-ul FRF.ro.

Acțiunea a fost condusă de către Daniel Gherasim, coordonatorul antrenorilor de portari din cadrul loturilor feminine, alături de antrenorii de portari Levente Mihoc, Ionuț Vreme, Nicolae Toader și Mia Pop-Ganea. La unul dintre antrenamente a participat și Leontin Toader, antrenorul cu portarii al lotului de seniori.

Cele 12 portărițe au avut parte de 4 zile pline de fotbal, dedicate învățării principiilor de bază și perfecționarea postului de portar. Pe parcursul sesiunilor de antrenament, fetele au exersat:

– prinderea mingii

– învățarea plonjonului

– jocul cu piciorul

– boxarea cu doi pumni și un pumn

– poziționarea

– ieșirea pe centrări