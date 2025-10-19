Anunțul FRF despre ultimul meci al naționalei

La partida România – Austria au asistat 39.581 spectatori, fiind una dintre cele mai mari dintre meciurile europene din preliminariile CM 2026, disputate în perioada 9-14 octombrie, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Partida de pe Arena Națională s-a clasat pe locul 10 în acest clasament. Cei mai mai mulți spectatori au fost la meciul Ungaria – Armenia, 57.285.

TOP 10 ASISTENȚE

Ungaria – Armenia: 57.285 Țările de Jos – Finlanda: 52.387 Suedia – Elveția: 50.151 Scoția – Belarus: 49.346 Portugalia – Irlanda: 48.821 Portugalia – Ungaria: 47.854 Scoția – Grecia: 46.006 Irlanda – Armenia: 42.292 Franța – Azerbaidjan: 40.150 România – Austria: 39.581

În perioada 9-14 octombrie, echipele naționale din Europa au disputat în total 48 de meciuri oficiale, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Deci asistența la meciul România – Austria este pe locul 10 din cele 48 de jocuri disputate.

Echipa Națională mulțumește tuturor suporterilor prezenți pe stadion duminică seara, o seară încheiată cu o victorie în minutul 90+5!