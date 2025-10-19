Anunțul FRF despre ultimul meci al naționalei
Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 19 octombrie 2025, ora 11:45,
La partida România – Austria au asistat 39.581 spectatori, fiind una dintre cele mai mari dintre meciurile europene din preliminariile CM 2026, disputate în perioada 9-14 octombrie, se arată pe site-ul oficial al FRF.
Partida de pe Arena Națională s-a clasat pe locul 10 în acest clasament. Cei mai mai mulți spectatori au fost la meciul Ungaria – Armenia, 57.285.
TOP 10 ASISTENȚE
-
- Ungaria – Armenia: 57.285
- Țările de Jos – Finlanda: 52.387
- Suedia – Elveția: 50.151
- Scoția – Belarus: 49.346
- Portugalia – Irlanda: 48.821
- Portugalia – Ungaria: 47.854
- Scoția – Grecia: 46.006
- Irlanda – Armenia: 42.292
- Franța – Azerbaidjan: 40.150
- România – Austria: 39.581
În perioada 9-14 octombrie, echipele naționale din Europa au disputat în total 48 de meciuri oficiale, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Deci asistența la meciul România – Austria este pe locul 10 din cele 48 de jocuri disputate.
Echipa Națională mulțumește tuturor suporterilor prezenți pe stadion duminică seara, o seară încheiată cu o victorie în minutul 90+5!