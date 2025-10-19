Anunțul FRF despre ultimul meci al naționalei

Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 19 octombrie 2025, ora 11:45,
FRF
La partida România – Austria au asistat 39.581 spectatori, fiind una dintre cele mai mari dintre meciurile europene din preliminariile CM 2026, disputate în perioada 9-14 octombrie, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Partida de pe Arena Națională s-a clasat pe locul 10 în acest clasament. Cei mai mai mulți spectatori au fost la meciul Ungaria – Armenia, 57.285.

TOP 10 ASISTENȚE

    1. Ungaria – Armenia: 57.285
    2. Țările de Jos – Finlanda: 52.387
    3. Suedia – Elveția: 50.151
    4. Scoția – Belarus: 49.346
    5. Portugalia – Irlanda: 48.821
    6. Portugalia – Ungaria: 47.854
    7. Scoția – Grecia: 46.006
    8. Irlanda – Armenia: 42.292
    9. Franța – Azerbaidjan: 40.150
    10. România – Austria: 39.581

În perioada 9-14 octombrie, echipele naționale din Europa au disputat în total 48 de meciuri oficiale, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Deci asistența la meciul România – Austria este pe locul 10 din cele 48 de jocuri disputate.

Echipa Națională mulțumește tuturor suporterilor prezenți pe stadion duminică seara, o seară încheiată cu o victorie în minutul 90+5!

