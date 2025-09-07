Anunțul lui Dinamo Kiev în legătură cu Vladislav Blănuță: ”Și-a cerut scuze”

Vladislav Blănuţă, atacantul născut în Republica Moldova, la Hînceşti, şi pe care Dinamo Kiev l-a transferat în această fereastră de transferuri, a provocat un val de reacții în fotbalul ucrainean, după ce au fost descoperite postări pro-ruse de-ale jucătorului pe rețelele sociale.

Drept urmare, suporterii ucraineni au postat fotografii cu jucătorul găurite în zona capului. Blănuţă şi-a cerut scuze pentru atitudinea sa înainte de a semna în Ucraina şi a declarat că va face tot ce îi stă în putere să aibă rezultate bune pentru club.

Acum, Dinamo Kiev a anunțat că fotbalistul va continua alături de club.

„Atacantul român Vladislav Blănuţă continuă la Dinamo Kiev. Fotbalistul proaspăt transferat la Kiev şi-a prezentat scuzele pentru ce a făcut şi a spus că e pro-ucrainean”, au scris jurnaliştii de la sport.ua.

Vladislav Blănuță a fost transferat în schimbul sumei de 2.500.000 de euro de la FC U Craiova 1948.